В полиции Барнаула рассказали, почему телефонные мошенники остаются безнаказанными

Раскрываемость случаев мошенничества в Барнауле за 2019 составлила всего лишь 18%. При этом количество преступлений, связанных с похищением денег с банковских карт, растет. Об этом 25 февраля на пресс-конференции рассказал врио начальника УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров.

По его словам, подобные преступления "сложнораскрываемы", поскольку совершаются из других регионов. Чаще всего барнаульцы страдают от мошенников из Московской области. Для того, чтобы задержать преступников, барнаульским полицейским приходится выезжать в другие регионы.

"Только за 2019 год нашим сотрудником пришлось проводить задержания в Краснодарском крае, Челябинской, Самарской и Новосибирской областях. В данный момент барнаульские полицейские находятся в служебной командировке в Челябинской области. А совсем скоро планируется еще одна командировка", — пояснил Майдоров.

Он отметил, что всего за 2019 год в Барнауле зафиксировано 1174 случая мошенничества, что на 5% больше, чем в 2018 году. 80% из них совершены дистанционно. Но это только те случаи, когда жертвы собственноручно переводят свои деньги мошенникам. Отдельно в полиции ведут статистику по кражам с банковских карт — их в прошедшем году было 747. Это ситуации, когда мошенники узнают персональные данные человека, а затем сами снимают с чужой карты деньги.

"Больше половины всех этих преступлений мошенники совершают при помощи уловки "ваша карта заблокирована". Просят назвать номер карты, свои персональные данные. К сожалению, многие на это попадаются. Причем, если раньше жертвами становились чаще пенсионеры, то сейчас это зачастую молодые люди, среднего возраста, работающие. И суммы бывают очень разные — от 2 тысяч до 600 тысяч рублей", — добавил врио начальника барнаульского УМВД.

В полиции продолжают отлаживать механизм поимки таких преступников, добавил Майоров. Например, в каждом районном отделе созданы группы по раскрытию таких преступлений. А со Сбербанком барнаульская полиция заключила соглашение об электронном документообороте, чтобы оперативно получать информацию.