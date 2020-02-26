За доблестную службу. В УМВД рассказали, сколько получают полицейские в Барнауле

Полиции Барнаула требуются еще 132 сотрудника. Это 4,8% от общей штатной численности, пояснил на пресс-конференции 25 февраля врио начальника УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров.

По его словам, прежде всего в городских правоохранительных органах не хватает участковых уполномоченных, следователей и сотрудников патрульно-постовой службы (ППС).

Кроме этого, Майдоров рассказал о том, какая зарплата у барнаульских полицейских. Так, полицейский ППС получает 37 738 рублей в месяц, офицер ППС – 51 544 рубля, инспектор ДПС – 48 829 рублей, дознаватель – 49 713 рублей, следователь – 47 000 рублей, оперуполномоченный – 52 572 рубля, а участковый уполномоченный – 49713 рублей.

Врио начальника барнаульской полиции отметил, что зарплаты сотрудников в октябре прошлого года повысили на 4,3%. А в 2020 году ожидается увеличение оклада на 3,8%.

Также в УМВД России по Барнаулу рассказали, что устроиться на работу в полицию могут граждане РФ от 18 до 40 лет. Сейчас это можно сделать даже не проходя службу в армии, уточнили в ведомстве. А на некоторых должностях (например, участковый уполномоченный), можно работать и со средним специальным образованием.