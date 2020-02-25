В страдающем от дефицита медиков Бийске уволились 11 врачей за год

За 2019 год из больниц Бийска уволились 11 врачей, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на слова министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

Потребность в медицинских работниках составляет на 150-200 человек больше, чем сейчас работают в медучреждениях наукограда.

Минздрав планирует исправлять ситуацию за счет привлечения к работе в городе выпускников-целевиков. В ведомстве полагают, что таким образом до 2024 года штат пополнят 98 врачей.

Правительство Алтайского края готовит отдельную кадровую программу, чтобы обеспечить Бийск необходимым количеством специалистов. Она будет финансироваться из регионального бюджета. Один из возможных способов – оплата обучения с гарантией трудоустройства врачом в алтайском наукограде.

Ранее amic.ru уже сообщал, что в Бийске фиксируют острую нехватку медицинских работников. Особенно от этого страдают стационары. По информации регионального Минздрава, их укомплектованность в городе не превышает 20%. То есть требуется в пять раз больше врачей, чем работают сейчас.

Немного легче обстановка в амбулаторных учреждениях. В них трудятся 45% от персонала, предусмотренного штатом.