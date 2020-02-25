Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Экс-президент Египта Хосни Мубарак умер в результате длительной болезни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

Ранее появилась информация о том, что свергнутый лидер страны страдает онкологическим заболеванием. В январе у него удалили опухоль желудка. После этого за его жизнь боролись медики одного из военных госпиталей, но безуспешно.

Во главе арабского государства Мубарак стоял почти 30 лет – с октября 1981 года по февраль 2011 года. Многолетний правитель Египта ушел в отставку в феврале 2011-го после массовых акций протеста, которые привели к государственному перевороту.

По делу о гибели демонстрантов в ходе событий 2011-го по совокупности преступлений он был приговорен к пожизненному заключению. Наказание он отбывал в тюрьме Тора под Каиром с июня 2012 года.

В том же году начали поступать сообщения о резком ухудшении его здоровья после допросов и оглашения приговора. В конце июня 2012-го стало известно, что врачи зафиксировали клиническую смерть Мубарака. В 2014 году с него сняли обвинения в гибели демонстрантов и освободили из заключения.

Затем экс-президента осудили в мае 2015 года на трехлетнее тюремное заключение за коррупцию. Его признали виновным в растрате 125 млн египетских фунтов (16 млн долларов). В 2017 году он вновь вышел на свободу и провел оставшиеся годы на вилле с семьей.