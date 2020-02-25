Томенко подарит алтайским ветеранам телевизоры и фотоальбомы

До 9 мая ценные подарки от властей получат 1150 участников Великой Отечественной войны, проживающих в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вместе с теплыми пожеланиями от губернатора Виктора Томенко ветераны получат ценные подарки: телевизоры и фотоальбомы. В телевизорах есть встроенные тюнеры на прием цифрового сигнала.

"Вместе со школьниками, волонтерами Победы, близкими фронтовики смогут разместить в фотоальбомах свои фотографии и боевые истории, – рассказала министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. – Очень надеемся, что фотоальбомы станут настоящей семейной реликвией, которая останется памятью для правнуков".

Она подчеркнула, что работа будет организована таким образом, чтобы никто из ветеранов в канун Дня Победы не остался без внимания. В готовящихся мероприятиях деятельное участие примут и муниципалитеты.

"Праздник придет в дом каждого ветерана", – пообещала Оськина.

Она уточнила, что 75-летию Победы в Великой Отечественной войне регион подходит с полностью выполненным планом по улучшению жилищных условий ветеранов.

"Все ветераны, стоявшие на очереди, обеспечены жильем. Это 8 259 человек. Поручение президента России Владимира Путина выполнено в полном объеме, – подчеркнула руководитель Минсоцзащиты региона. – За весь период его реализации на эти цели было направлено 8 миллиардов рублей".

Кроме того, активно ведется ремонт квартир участников ВОВ. В этом году на эти цели выделено 3,4 млн рублей. Годом ранее на аналогичную сумму отремонтировали 191 жилое помещение.