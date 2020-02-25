В Алтайский край прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев

Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев прибыл в Алтайский край 25 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Его встретил губернатор Виктор Томенко. Они сразу же включились в обсуждение вопросов подготовки Бийска и Бийского района к паводку. Глава региона уточнил, что работа организована в соответствии со всеми руководящими документами.

"Мы сформировали и утвердили весь комплекс необходимых документов, для того чтобы организовать работу в паводкоопасный период этого года и подготовиться к пожароопасному сезону", – подчеркнул Томенко.

Прогноз прохождения паводка озвучил начальник краевого Гидрометцентра Александр Люцигер. Он проинформировал, что снегозапасы в бассейне реки Бия и в среднем и нижнем течении реки Катунь вдвое превышают норму.

При этом снегопады продолжатся еще несколько недель, что еще сильнее увеличит количество воды. В связи с этим он спрогнозировал, что первая волна паводка будет сложной.

Ранее зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко рассказал, что в зону возможного подтопления в Алтайском крае попадают около 15 тысяч домов, более 42 тысяч человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры, в том числе 30 мостов.

Он уточнил, что эти объекты расположены в 202 населенных пунктах, представляющих 46 из 69 алтайских муниципальных образований. Ситуацию могут усугубить заторы на реках. Специалисты выделили 25 участков, на которых могут возникнуть серьезные проблемы.