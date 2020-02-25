Замначальника областной ГИБДД объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры

Замначальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин прокомментировал НТВ требования прокуратуры об изъятии у его семьи части из 22 квартир общей стоимостью свыше 63 млн рублей.

Логика правоохранителей проста: расходы семьи многократно превышают ее доходы, следовательно, спорное имущество нужно конфисковать. Родители Качкина – пенсионеры, брат – полицейский, а сам подполковник зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, констатировали в прокуратуре.

"Я в шоке. Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии, – пояснил подполковник полиции. – Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимися индивидуальными предпринимателями".

По его словам, недвижимость принадлежит его родителям, которые честно заработали деньги на нее, занимаясь предпринимательской деятельностью. Он помогал им оформлять жилье, но оно ему не принадлежит, подчеркивает страж правопорядка.

Аналогичной позиции придерживаются и в региональном ГУ МВД России, не видя никаких оснований для увольнения, так как в декларации о доходах и имуществе заявлены только перечисленные Качкиным две жилплощади. За родителей же он не обязан отчитываться.