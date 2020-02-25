Кремль открыл конкурс для желающих стать депутатами и сенаторами

Конкурс проекта "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Как сообщает РБК, конкурс организован для активных россиян, которые желают в дальнейшем стать депутатами Госдумы, сенаторами Совета Федерации или занять должность в муниципальных органах власти.

"Поскольку в представительные органы власти люди избираются, а не назначаются, то "все, что мы можем, – отобрать лучших", – объяснил Кириенко.

По его словам, участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 21 до 55 лет, если не имеет судимости.

Заявки принимают на сайте "Лидеров России" до 16 марта. Финал отбора пройдет в мае 2020 года. В качестве критериев будут рассматриваться социально значимые достижения участников, их цели и мотивации в общественно-политической деятельности, а также уровень их знаний.

70-80 человек, которые пройдут отбор, направят на специальное обучение. Образованием будущих политиков займутся Высшая школа госуправления РАНХиГС и мастерская управления "Сенеж".

Кроме того, им назначат кураторов из числа действующих депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда, представляющих все четыре парламентские фракции. В их числе вице-спикеры Алексей Гордеев, Александр Жуков, Петр Толстой и Ирина Яровая.