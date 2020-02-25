Иранский депутат заразился коронавирусом

Иранский парламентарий Махмуд Садеки признался, что заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

"Тест на коронавирус оказался положительным у меня, – написал депутат в социальной сети. – Об этом я сообщаю тогда, когда я не питаю особой надежды, что смогу прожить дальше".

Незадолго до этого появилась информация о том, что новый коронавирус диагностировали у замглавы Минздрава Ирана Ирадж Харирчи. Он выпустил видеообращение, в котором заявил, что обязательно победит болезнь.

По данным на 25 февраля, в КНР коронавирус COVID-19 подтвердили в 77,6 тысячи случаях. От него погибли 2663 человека. При этом выздоровели более 27 тысяч пациентов.