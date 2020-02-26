Конкурсный управляющий "Холидея" не будет требовать деньги с банков

Конкурсный управляющий сети "Холидей" Трофим Кузнецов, который ранее пытался оспорить сделки ретейлера с тремя банками, передумал это делать. Он отозвал иски из арбитражного суда Новосибирской области, сообщает "Континент Сибирь".

Как уже писал amic.ru, ранее Кузнецов потребовал признать недействительными сделки банкротившейся компании на сумму около четырех миллиардов рублей. Самые крупные требования управляющий предъявил ПАО "Сбербанк России" (2,4 млрд рублей). Также в списке были Газпромбанк (1,2 млрд) и "Интеза" (более 0,5 млрд рублей). Однако теперь Кузнецов от исков отказался. Причины такого решения неизвестны.

Ранее Кузнецов подал в суд несколько сотен заявлений по оспариванию сделок "Холидея" с поставщиками из Барнаула, Новосибирска, Омска и других городов. Конкурсный управляющий требует признать незаконными договоры о поставках в преддверии банкротства ретейлера.

Иными словами, если в суде победу одержит Кузнецов, то фирмам придется вернуть деньги за уже поставленную продукцию.