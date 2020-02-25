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"Хочешь в тюрьму?". Чиновник матом обругал жителя Башкирии

, ИА "Амител"
Глава сельсовета утверждает, что мужчина умышленно его доводил

Глава одного из сельсоветов Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов обматерил местного жителя, настойчиво требовавшего пробить дорогу до его деревни, сообщает телеканал "360". Инцидент попал на запись видеокамеры.

"В самую последнюю очередь буду пробивать дорогу в Черемисы. Из 13 деревень по очереди будет самая последняя, – закричал Кожанов. – А кто ты, ****, такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне, что ли?".

Руководитель органа местного самоуправления подтвердил, что на записи ругается действительно он. По его словам, мужчина специально его доводил, чтобы отомстить за правдивую характеристику.

"Мы написали ему характеристику, но отразили в ней, какой он есть человек, не приукрашивая, не выдумывая, что он белый и пушистый. Ему это не понравилось, и он начал нас терроризировать, доводить моих девочек, работников сельсовета до истерики довел", – рассказал Кожанов, уточнив, что автора видеозаписи судили за попытку изнасилования несовершеннолетней.

Глава сельсовета уточнил, что раскаивается в том, что не сдержал эмоции.

В районной администрации уже инициировали служебную проверку в отношении Кожанова. По итогам беседы его предупредили, что подобное поведение недопустимо и в случае повторения проступка против него примут "радикальные меры".

Как ранее писал amic.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должности главы Чувашии Михаила Игнатьева, который позволил себе подшутить над спасателем. Руководителя региона отправили в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Ранее в интернете появилось видео с церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС, которая состоялась в региональном центре ведомства в Чебоксарах. На кадрах видно, как Игнатьев подшутил над пожарным, заставив того подпрыгивать за высоко поднятыми ключами. После возникшего резонанса Игнатьева исключили из "Единой России", обвинив в том, что он "живет в параллельной реальности".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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