В Алтайский край идет потепление до +9°C

Теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 26 февраля, а на следующий день будет еще теплее, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -5°C до 0°C. На большей части территории региона без осадков. Синоптики ожидают слабый ветер. Его скорость будет достигать 2-7 м/с с порывами до 12 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -1°C до -3°C. Осадков не прогнозируют. Скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.

На следующий день, 27 февраля, в южных районах резко потеплеет. Дневная температура может достигать +9°C.

В четверг и пятницу ожидается усиление ветра и мощные снегопады. ГУ МЧС России по Алтайскому краю уже предупредило население о необходимости соблюдать меры безопасности в непогоду.