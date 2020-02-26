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Врачи выявили постоянную выработку алкоголя в организме пациентки

, ИА "Амител"
Особенности организма привели к развитию цирроза печени
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Американские медики выявили у 61-летней жительницы Питтсбурга уникальный синдром брожения мочевого пузыря, сообщает журнал Annals of Internal Medicine.

В организме женщины самостоятельно синтезируется алкоголь, который выходит вместе с мочой, не попадая при этом в кровь.

У пенсионерки диагностировали цирроз печени и поставили ее в очередь на пересадку этого органа. В таких случаях категорически запрещено употребление алкоголя, но в анализах мочи каждый раз обнаруживали этанол.

Медики подозревали алкоголизм, но пациентка упорно доказывала, что вообще не потребляет спиртное. В результате ее направили на более полное обследование.

Врачей удивило противоречие между результатами исследования крови и мочи. Если в первом случае никаких следов алкоголя не было, то во втором было высокое содержание спирта.

Также в моче обнаружили много глюкозы и бактерии Candida glabrata, которые похожи на пивные дрожжи – вызывают схожее брожение.

Оказывается, к выработке этанола в мочевом пузыре привело сочетание двух факторов – сахарного диабета и связанного с ним избытка глюкозы в организме, а также бактерии, которые из сахара синтезируют спирт.

Это и стало причиной развития у женщины цирроза печени. К сожалению, попытки избавить пациентку от Candida glabrata успехом не увенчались – этому мешает сахарный диабет.

Врачи подозревают, что это не единичный случай. Возможно людей с подобным недугом намного больше, просто его не могли вовремя распознать из-за того, что раньше подобных случаев не выявляли.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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