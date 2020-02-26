Эксперт по информационной безопасности рассказал об опасности умных колонок

Умные колонки опасны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

Как сообщает эксперт, встроенные микрофоны в умные колонки могут использоваться для кражи личной информации пользователей, которая затем будет продана на черном рынке. Токаренко подчеркивает, что даже принудительное отключение микрофона в устройстве не гарантирует, что колонка не подслушивает владельцев.

По его словам, в первую очередь как можно больше информации о пользователе девайса стремятся получить маркетологи, чтобы в будущем предлагать ему таргетированную рекламу. Но опасность умных колонок не только в этом. Как утверждает эксперт, полученные гаджетом данные также могут попасть в руки спецслужб и злоумышленников, что уже может привести к более печальным последствиям.