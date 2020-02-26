Март в Барнауле будет теплее нормы на один-два градуса

Первый весенний месяц в столице Алтайского края прогнозируется теплее нормы на один-два градуса. Ею в Барнауле для марта считается -7,3°С. Самой теплой ожидается середина месяца. Днем столбик термометра будет подниматься до -3 градусов. Однако не исключены и волны холода. В этом случае ночью температура будет падать до -25°С, а днем – до -11°С.

Что касается осадков, то синоптики ожидают периодические снегопады в рамках календарной нормы – от 8 до 20 мм в сутки, сообщают в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Как уже писал amic.ru, по словам руководителя алтайского Гидрометцентра Александра Люцигера, снегопады в марте могут привести к формированию обильного паводка в случае резкого потепления и мощных осадков. От этого и зависит, по какому сценарию пойдет паводок-2020: по более легкому (как в 2017 году) или тяжелому (как в 2018 году).