Новое пособие для детей от 3 до 7 лет в Алтайском крае начнут выплачивать летом 2020

Новое ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до семи лет начнут выплачивать с 1 июля 2020 года. Об этом во время пресс-конференции рассказала Наталья Оськина, министр соцзащиты региона.

"С 1 июля 2020 года планируется начало выплаты гражданам, имеющим детей от трех до семи лет, у которых доход не превышает одного прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае. Выплаты будут назначаться с января 2020 года. То есть за полгода назад мы выплатим всю сумму сразу, а потом стабильно ежемесячно", – говорит Наталья Оськина.

Как ранее сообщало краевое Минсоцзащиты, размер пособия составит половину прожиточного минимум на ребенка. То есть для Алтайского края это более 5 тыс. рублей.

В настоящий момент, по словам министра, на федеральном уровне готовится проект соответствующего указа, в проект бюджета вносят соответствующие изменения. После чего Алтайскому краю будут выделены субсидии на выполнение задач. А предоставление этого пособия будут осуществлять органы соцзащиты.

Напомним, о введении этого ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет включительно для семей, чей доход ниже одного прожиточного минимума объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ, которое состоялось 15 января 2020 года. Эти пособия будут финансироваться из федерального бюджета.

Ранее amic.ru сообщал, что с 1 января 2020 года пособия при рождении первого и второго ребенка увеличили и продлили с полутора до трех лет. С этого года эта ежемесячная выплата составит 10 203 рубля.