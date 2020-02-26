Диетолог рассказала о необходимости плотного завтрака

Плотный завтрак необходим в течение первого часа после просыпания. Об этом рассказала диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева. Ее слова передает портал Nation News.

Как отмечает специалист, плотный завтрак необходим, для того чтобы обеспечить жизненные программы организма в утренние часы. При этом утренний прием пищи должен состоять не менее чем из 25% калорий от суточной потребности организма.

Королева добавила, что завтрак запускает "метаболические часы", регулирует биохимические процессы, которые связаны с процессом усвоения компонентов пищи, стимулирует секреторную и ферментативную активность в первой половине дня после пробуждения, а также регулирует уровень инсулина в крови.

Также завтрак позволяет организму проснуться, покрывая его потребности по гликогену, который был растрачен в ночное время из состава печени. Он успокаивает организм, давая ему понять, что энергия вновь поступила, и ее можно расходовать на другие важные потребности для жизненного обеспечения организма.

Диетолог добавила, что "в редких случаях на завтрак можно съесть что-нибудь из фастфуда".