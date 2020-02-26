В США назвали приблизительные сроки выпуска вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса Covid-19 в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, а для широкого применения она будет доступна через год-полтора, сообщает РИА "Новости".

Об этом сообщил глава Национального института здоровья Энтони Фаучи. По его словам, первый этап испытаний вакцины на 45 добровольцах продлится около трех месяцев. После этого лекарство начнут тестировать на тысячах испытуемых.

Как отмечает Фаучи, в лучшем случае процесс займет шесть-восемь месяцев, а для массового применения лекарство будет доступно лишь через год-полтора.

Как уже писал amiс.ru, в Китае заявили о создании лекарства от коронавируса. Новая вакцина показывает положительные результаты, но ее еще нужно перепроверить и доработать.