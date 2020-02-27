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Деньги за час: выручает сервис займов под ПТС

, ИА "Амител"
Деньги под ПТС можно оформить всего за час

Как всего за час найти нужную сумму денег? Куда обратиться, чтобы пополнить свой кошелек максимально оперативно и без лишних проволочек? Для владельцев транспорта есть простое решение – взять залог под ПТС.

Заём можно получить в компании "Ваш инвестор" на любые цели. Для этого понадобится только паспорт и документы на транспортное средство. Это может быть как легковой или грузовой автомобиль, так и спецтехника, водный транспорт или мототехника.  

Этапы получения денег просты. Первым делом нужно заполнить онлайн-заявку на сайте vashinvestor.ru и дождаться звонка менеджера. Он задаст уточняющие вопросы и озвучит предварительное решение.

Следующий этап – встреча с представителем компании для оценки автотранспорта и подписания необходимых документов. Технический специалист компании осмотрит транспортное средство, проверит его исправность и озвучит оценочную стоимость, которая влияет на максимальную сумму займа. Когда получено финальное одобрение о выдаче займа и обговорены все условия сотрудничества, автовладелец подписывает договор и получает деньги.

Важно, что при получении займа по тарифу "под ПТС", автомобиль остается у владельца, им можно пользоваться как и раньше – без ограничений в передвижениях. Вносить платежи по займу легко – например, это можно делать через личный кабинет на сайте или через мобильное приложение компании.

Абсолютно прозрачный и понятный договор заключается между компанией "Ваш инвестор" и заемщиком. Кстати, компания включена в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

Займы предоставляет ООО МКК "Ваш инвестор". Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru

"Ваш инвестор" - сервис комфортных займов под залог
тел.: 8-800-555-00-31 (звонок по России бесплатный)
vashinvestor.ru

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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