Жители Алтайского края уже год платят за новую коммунальную услугу – вывоз твердых бытовых отходов. Но до сих пор неотвратимость ежемесячной "таксы" поняли и приняли не все – долг населения перед всеми региональными операторами по вывозу мусора превышает 250 млн рублей. Это показатель того, что в регионе мусорная реформа до сих пор полноценно не заработала. В конце февраля замгендиректора "Российского экологического оператора" Сергей Королев заявил, что два из пяти мусорных операторов Алтайского края могут обанкротиться и прекратить работу. Но не все так однозначно. Портал amic.ru разобрался, почему не всегда большая сумма долга означает скорое банкротство.

Предбанкротное состояние

По федеральному закону теперь все жители региона должны платить за вывоз мусора. Край поделен на семь зон, в каждой свой тариф: от минимального в 37,59 рубля в месяц с человека в Бийской зоне до максимального в 71,24 рубля в Славгородской. Общая собираемость платы в регионе – около 80%. То есть примерно 20% населения отказывается рассчитываться по "мусорным" счетам.

В регионе накопились существенные долги перед операторами:

АО "ЭКО-Комплекс" (Барнаульская зона) – 95 млн рублей;

ООО "ВторГеоРесурс" (Рубцовская зона) – 81,9 млн;

ООО "Позитив 88" (Славгородская зона) – 39,9 млн;

ООО "Спецобслуживание-Центральное" (Бийская, Заринская, Алейская зоны) – 21,7 млн;

ООО "Линетт" (Каменская зона) – 18,2 млн.

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, пока ни один региональный оператор не находится в предбанкротном или критическом состоянии. Хотя с прошлого года регион постоянно попадает в черные списки разных ведомств. Так, в конце 2019 года в федеральном Минприроды заявили, что на Алтае наступит мусорный коллапс из-за невысокого сбора платежей и неустойчивого состояния операторов, которые эти деньги недополучают. А в конце февраля "Российский экологический оператор" заявил: ООО "Позитив 88" (вывозит мусор в Слагородской зоне) и ООО "Спецобслуживание-Центральное" (оператор сразу трех зон – Бийской, Заринской, Алейской) могут в ближайшее время прекратить свою деятельность.

Никакие мы не банкроты

Директор "Позитива 88" Виктор Прокин удивлен, что его записали в потенциальные банкроты. Он сообщил amic.ru, что экономическая ситуация на его предприятии нормальная, не кризисная.

"Мы работаем стабильно, мусор вывозим по графику, наши работники получают заработную плату, подрядчики – свою часть дохода, мы платим налоги. Даже хотим расширяться: весной запустим сортировочную линию, которая будет извлекать из мусора стекло и пластик. Да, долг со стороны жителей есть – около 40 млн рублей, но пока удается удерживать ситуацию за счет своих ресурсов", – сказал он.

Виктор Прокин считает, что все эти разговоры о банкротстве – слухи, которые против компании кто-то намеренно распространяет. Как организация оказывается в черном списке на столах чиновников – не понимает. Прокин поясняет: к нему не раз приезжали с проверкой и никаких нарушений в работе не нашли, никаких претензий главы районов, которые входят в Славгородскую зону, не высказывают.

Региональный оператор признает: проблем много. Главная – сложность во взыскании долгов с населения. Компания уже направила в суд около 160 исков против жителей, по 28 уже есть положительные решения. Но процесс стопорится из-за отсутствия полной базы данных по населению. Без этой информации суд не берет дело в работу. Да и самому оператору сложно выяснить, сколько на самом деле в доме или квартире живет людей. И, соответственно, на сколько человек выставлять плату.

И при всем этом глава "Позитива 88" полон оптимизма.

"Эффект от мусорной реформы колоссальный. Стало намного чище, значительно меньше несанкционированных свалок. Будем продолжать работать", – подытожил он.

Без комментариев

У "Спецобслуживания-Центрального" долг, казалось бы, небольшой. Чуть менее 22 млн рублей на все три зоны. Но компанию все равно отнесли к группе риска. Ее руководитель Алексей Щербатов, который обычно открыто общается со СМИ, на этот раз отказался от комментариев.

Вероятнее всего, тут дело не только и не столько в деньгах, сколько в бизнес-спорах. "Спецобслуживание-Центральное" уже много месяцев "воюет" с оператором бийского полигона "Спецобслуживание плюс". Компании имеют друг к другу взаимные экономические претензии. Из-за этого в конце прошлого года полигон стал принимать почти в два раза меньше отходов от регоператора. В некоторых частях Бийска образовались такие свалки, что местным властям пришлось объявлять режим ЧС.

Кредиты на мусор

У оператора Барнаульской зоны "ЭКО-Комплекс" самый большой долг со стороны населения (95 млн рублей). С учетом юрлиц-неплательщиков дебиторская задолженность превышает 100 млн рублей. Но это не означает, что в компании самая плохая экономическая ситуация. Барнаульская зона самая крупная: здесь и численность больше (только в Барнауле живет четвертая часть населения Алтайского края), и мусора (почти 50% отходов в регионе).

"ЭКО-Комплекс" не находится в предбанкротном состоянии и риска прекращения деятельности нет, сообщили amic.ru в компании. Но есть проблема расчетов с подрядчиками (мусоровывозящие компании). Чтобы вовремя отдавать им деньги за оказанную услугу, пришлось взять кредит, который гасят за счет средств, поступающих за оплату услуги по вывозу мусора от абонентов.

Опасное положение

Оператор Рубцовской зоны – "ВторГеоРесурс" – с долгом населения почти 82 млн рублей не попал в список чиновников на потенциальное выбывание из игры. Но проблемы здесь очень большие: примерно те же 80 млн уже сама компания должна своим подрядчикам.

"Ситуация очень сложная. Наши подрядчики уже начали подавать в суд на нас за долги. Это ставит под угрозу всю систему вывоза мусора в нашей зоне", – рассказал amic.ru руководитель компании Алексей Обидин.

Сейчас в судах против "ВторГеоРесурса" иски на 15 млн рублей. Если обратившиеся подрядчики выиграют, то счета арестуют, и оператор не сможет работать.

Обидин заверил, что, несмотря на задолженность, своевременно вывозит мусор, устанавливает контейнеры. Весной построит линию по сортировке мусора рядом с полигоном. Таких в крае еще нет. Компания инвестировала в нее 5,5 млн рублей.

"Что мы только не делаем, как только не креативим. В селах даже предлагаем расставить индивидуальные баки, хотя в тариф это не заложено, так что за счет наших средств. Но нет, не хотят. И не платят. И пока у них есть возможность самим вывозить свой мусор на свалку (по закону это запрещено, только контролировать некому, – прим. авт.), ничего не изменится", – сказал Обидин.

Если кто-то из операторов окажется в крайне сложном экономическом положении, то его действительно лишат права работать на этом рынке. Но чтобы найти ему замену, придется снова проводить конкурс, а то и по два, три раза. И приход нового оператора вряд ли решит проблему с долгами. Хотя часто нежелание людей платить объяснимо. Яркий пример – село Жуковка Павловского района. Там до недавнего времени не было контейнеров (за их установку отвечают власти), людям предложили выбрасывать мусор прямо на землю недалеко от домов. Мусоровоз приезжал раз в месяц. Чаще просто не было смысла: никто таким благом "цивилизации" не пользуется. Потому что одни предпочитают самостоятельно на свалку вывозить свое "добро" (хотя это запрещено), вторые и вовсе заявляют, что отходов у них нет, все сжигают (тут тоже есть табу: нельзя жечь пластик). Вот как в такой ситуации заставить людей платить?