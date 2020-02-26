Барнаул вошел в десятку самых популярных городов для путешествий в марте

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал запросы и выявил самые популярные города России для путешествий в марте 2020 года.

В первой десятке оказался Барнаул. Город расположился на восьмой позиции. Сутки проживания в столице Алтайского края стоят в среднем две тысячи рублей, а жилье путешественники бронируют на две ночи.

На первом месте по запросам на март – Санкт-Петербург. В городе на Неве путешественники бронируют жилье на шесть ночей и платят за каждую чуть более 2 300 рублей. На втором месте Истра (9416,5 рубля, две ночи), на третье строчке Екатеринбург (1950 рублей, шесть ночей).

Также в первой десятке оказались Воронеж, Москва, Пятигорск, Петрозаводск, Нижний Новгород и Осташков.

Как уже ранее сообщал amic.ru, на новогодние праздники Барнаул посетили около 16 тысяч туристов.