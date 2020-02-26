Барнаул вошел в десятку самых популярных городов для путешествий в марте

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал запросы и выявил самые популярные города России для путешествий в марте 2020 года.
В первой десятке оказался Барнаул. Город расположился на восьмой позиции. Сутки проживания в столице Алтайского края стоят в среднем две тысячи рублей, а жилье путешественники бронируют на две ночи.
На первом месте по запросам на март – Санкт-Петербург. В городе на Неве путешественники бронируют жилье на шесть ночей и платят за каждую чуть более 2 300 рублей. На втором месте Истра (9416,5 рубля, две ночи), на третье строчке Екатеринбург (1950 рублей, шесть ночей).
Также в первой десятке оказались Воронеж, Москва, Пятигорск, Петрозаводск, Нижний Новгород и Осташков.
Как уже ранее сообщал amic.ru, на новогодние праздники Барнаул посетили около 16 тысяч туристов.
Комментарии
Кто в здравом уме захочет ехать в Барнаул? Тем более в марте. Есле только по делам.
Абсурд.
Надо было добавить «в мире»!
Ну так, чисто поржать)
И это, вы за два Рубля где жильё нашли в Барнео приличное для туриста, если даже эконом-клоповник Улитко продаёт стандартный номер за более, чем 3 тыщщи в сутки. Надо ли называть ценники в более приличных ЦК, Барнаул, Сибирь, не говоря уже о Заречье, где ценник за десятку.
26.02.2020 10:12
- гость -
А может быть им еще и шлюху на ночь? В хостелах переночуют.
Что вообще можно делать в Барнауле туристу?
Тем более в марте, когда везде оттаивает собачье говно, не убранные сугробы и улицы в весеннем дристе.
26.02.2020 10:44
- гость -
Что вообще можно делать в Барнауле туристу?
Тем более в марте, когда везде оттаивает собачье говно,
бутылки, фантики, упаковки, пакеты с мусором, брошенные в снег культурными гражданами нашего замечательного города и их детишками.
А по существу согласна - делать здесь туристам нечего.