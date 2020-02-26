Сибиряк выбросил укусившую его собаку с пятого этажа

Житель Красноярска выбросил собаку породы той-терьер из окна пятого этажа за то, что она его укусила, пока он спал, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление городского управления полиции.
Как сообщают в агентстве, инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как животное во время падения ударилось о забор, а затем упало в снег. Питомец немного полежал, а затем поднялся и побежал прихрамывая.
Отмечается, что той-терьер принадлежит матери мужчины. После случившегося хозяйка отвезла его к ветеринару.
Полиция проводит проверку. После заключения ветеринаров о состоянии собаки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Наказывать за такое надо, понятно что неприятно, но агрессию надо прорабатывать а не выплескивать на окружающих собак, людей
Правильно сделал что выкинул. Ее содержат, кормят и она в ответ еще кусать будет. Зачем нужно такое неблагодарное животное ?
Ну этот зоофоб так и плачущего ребенка выкинуть в окно способен. Стопудово с большого бодуна был.