Сибиряк выбросил укусившую его собаку с пятого этажа

Житель Красноярска выбросил собаку породы той-терьер из окна пятого этажа за то, что она его укусила, пока он спал, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление городского управления полиции.

Как сообщают в агентстве, инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как животное во время падения ударилось о забор, а затем упало в снег. Питомец немного полежал, а затем поднялся и побежал прихрамывая.

Отмечается, что той-терьер принадлежит матери мужчины. После случившегося хозяйка отвезла его к ветеринару.

Полиция проводит проверку. После заключения ветеринаров о состоянии собаки будет принято процессуальное решение.