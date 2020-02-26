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Счет на миллисекунды: абоненты "МегаФона" получат более быстрый интернет

, ИА "Амител"
Передача трафика стала быстрее благодаря развитию магистральной сети
фото: yandex.kz

фото: yandex.kz

"МегаФон" завершил очередной этап модернизации магистральной сети. В результате этого значительно снизилась задержка прохождения трафика до Москвы и Санкт-Петербурга для абонентов Сибирского и Дальневосточного филиалов компании.

"МегаФон" завершил работы по проекту развития магистральной сети. В ходе проведения комплексных работ были модернизированы магистральные маршрутизаторы в Новосибирске, запущены когерентные DWDM-системы на направлениях Санкт-Петербург – Новосибирск и Москва – Новосибирск, а также увеличена общая пропускная способность магистральной сети.

В результате на маршруте Новосибирск – Москва удалось снизить задержку для абонентского трафика на 11 миллисекунд, а на направлении Новосибирск  – Санкт-Петербург – на 16 миллисекунд. За счет этого на сети "МегаФона" в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась скорость загрузки контента, снизилось время отклика на запросы, выросла максимальная пропускная способность клиентских сессий.   

По словам директора по развитию транспортной сети компании Николая Масяркина, "МегаФон" начал активное развитие своей магистральной сети в 2008 году. С тех пор трафик передачи данных вырос в сотни раз, поэтому транспортная сеть постоянно модернизируется. В настоящее время по качественному параметру VST (VideoStartTime) "МегаФон" занимает лидирующую позицию среди мобильных операторов России. 
                                       
Важно, что проведение всех работ мы смогли организовать без перерывов сервиса, а результаты модернизации для абонентов "МегаФона" весьма ощутимы: время отклика ресурсов, размещенных на серверах Москвы и Санкт-Петербурга, сократилось, а видеоролики из сети стали запускаться гораздо быстрее", – подчеркивает "МегаФон" Николай Масяркин.

Основной задачей данного этапа модернизации было сделать магистральные линии максимально прямыми и обеспечить прохождение трафика по кратчайшему маршруту с использованием современных технологий когерентной передачи данных. Для этого отдельные участки основных линий, построенные десять и более лет назад с использованием другой топологии сети, максимально спрямили, а ВОЛС, ведущие в районные центры, стали ответвлениями от магистрали – это позволило снизить задержки на 15-25%. 

Следующий этап проекта модернизации магистральной ВОЛС от Новосибирска до Владивостока начнется уже в 2020 году. Работы позволят повысить скорость передачи данных, надежность сети и минимизировать задержки не только для абонентов "МегаФона" в восточной части Сибири и на Дальнем Востоке, но также для жителей Китая, поскольку транспортная сеть "МегаФон" обеспечивает связью клиентов ChinaTelecom на маршруте Франкфурт – Пекин.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Компания построила самую большую сеть LTE/4G более чем из 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

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*DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – это современная технология передачи большого числа каналов по одному волокну.

*VST (Video Start Time) — время от момента, когда зритель намеревался воспроизвести видео нажимая кнопку начала проигрывания, до отображения первого кадра, когда видео начинает воспроизводиться.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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