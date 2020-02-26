Пожилая женщина погибла на пожаре в Алтайском крае

Возгорание в одном из частных домов Камня-на-Оби произошло в среду утром, 26 февраля.

На место прибыли два пожарных автомобиля и восемь человек личного состава. Ликвидация возгорания осложнялась тем, что дом по самые окна был забит мусором. Хозяйка – одинокая 66-летняя женщина – практически не выходила из дома. Ее тело обнаружили после того, как пожар потушили, сообщают "Каменские известия".

Предположительная причина возгорания – нарушения при эксплуатации печи. Следственный комитет назначил проверку.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Камне-на-Оби на пожаре скончался 87-летний мужчина. 89-летнюю хозяйку госпитализировали, однако спасти ее врачи не смогли. По первоначальной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.