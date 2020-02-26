Исследование показало, через какую соцсеть лучше всего искать работу

Онлайн-сервис "Работа.ру" провел опрос среди трех тысяч россиян и выявил, какая соцсеть является самой полезной для поиска работы. Результатами исследования поделилось РИА "Новости".

"Самой эффективной для поиска работы социальной сетью является "ВКонтакте", на втором месте оказались "Одноклассники", на третьем – Instagram, четвертое место занял Facebook", – говорится в исследовании.

Отмечается, что 70% респондентов сообщили, что когда-либо использовали соцсети для поиска работы. А больше половины опрошенных (55%) не считают поиск работы через социальные сети эффективным способом.

Также в исследовании подчеркивается, что в социальных сетях большой переизбыток информации, и мало кто несет ответственность за ее достоверность, поэтому высока вероятность наткнуться на мошенников. Для того чтобы найти работу в соцсетях, лучше пользоваться проверенными группами, а также на страницах сервисов по поиску работы.