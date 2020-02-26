Алтайский край может посетить Михаил Мишустин

Алтайскому краю следует подготовиться к визиту Михаила Мишустина. Такое мнение высказал президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов, сообщает ura.ru.
Премьер-министр накануне, 25 февраля, посетил Курганскую область. Визит продлился около трех часов. Мишустин успел посетить больницу скорой помощи" которая не ремонтировалась более 30 лет. Далее глава правительства провел встречу с губернатором Вадимом Шумковым, встретился с местными представителями бизнеса и депутатами.
По словам Точенова, теперь к визитам нужно подготовиться и другим регионам, которые входят в топ-10 отстающих. Курганская область стала первым из них. Также в списке Алтайский край, республики Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, некоторые регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного округов.
Политолог напомнил, что сразу после вступления в должность Мишустин обещал уделить особое внимание именно этим регионам.
Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край попал в десятку самых отстающих регионов России. Позже стало известно, что эти субъекты будут ежегодно получать дополнительные 10 миллиардов рублей поддержки из федерального бюджета.
Комментарии
В Санниково то приедет?
Приедет и может что-то выделить, помимо биологических жидкостей.
В народ пошёл, в презики готовят....
А бабушку обеспечили тёпленькой водичкой? Или уже забыли?
А Мишустин, который местный, который при К. был, он не родня этому Мишустину?
Срочно покупаем наколенники!
зачем?
Премьер-министр накануне, 25 февраля, посетил Курганскую область. Визит продлился около трех часов. Мишустин успел посетить больницу скорой помощи" которая не ремонтировалась более 30 лет.
Мишустин поинтересовался у главврача больницы, хватает ли учреждению медицинских кадров. В целом он признал, что ситуация в больнице плачевная.
В медучреждении действуют лечебно-диагностические службы, первичное сосудистое отделение, травматологический центр. В больнице работают 90 врачей, средний медперсонал насчитывает 436 человека. При этом в 2019 году укомплектованность учреждения врачами составила 23,6%, среднего медперсонала — 38,8%. Коэффициент совместительства врачей составляет 2,7, среднего медперсонала — 2,5.
1 медик за 4 работает. а зарплата всего за 1,8...
Не знаю почему, но этот премьер у меня вызывает больше доверия и уважения чем любитель айфонов. Поживем - увидим.