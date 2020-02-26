Алтайский край может посетить Михаил Мишустин

Алтайскому краю следует подготовиться к визиту Михаила Мишустина. Такое мнение высказал президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов, сообщает ura.ru.

Премьер-министр накануне, 25 февраля, посетил Курганскую область. Визит продлился около трех часов. Мишустин успел посетить больницу скорой помощи" которая не ремонтировалась более 30 лет. Далее глава правительства провел встречу с губернатором Вадимом Шумковым, встретился с местными представителями бизнеса и депутатами.

По словам Точенова, теперь к визитам нужно подготовиться и другим регионам, которые входят в топ-10 отстающих. Курганская область стала первым из них. Также в списке Алтайский край, республики Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, некоторые регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного округов.

Политолог напомнил, что сразу после вступления в должность Мишустин обещал уделить особое внимание именно этим регионам.

Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край попал в десятку самых отстающих регионов России. Позже стало известно, что эти субъекты будут ежегодно получать дополнительные 10 миллиардов рублей поддержки из федерального бюджета.