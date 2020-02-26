Ветераны ВОВ получат бесплатные кнопочные телефоны

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные кнопочные телефоны, передают "Известия".

Мобильные устройства будут выданы сотовыми операторами. Предполагается, что услуги связи для ветеранов также станут бесплатными.

На кнопочные телефоны потратят около 50 миллионов рублей, а на обеспечение ветеранов мобильной связью будет выделяться до 80 миллионов рублей в год. Состав пакета услуг пока обсуждается.

Отмечается, что на посвященной проекту встрече были выдвинуты основные требования к телефонам для ветеранов. Устройства должны иметь крупный экран, клавиши и шрифт, а также обладать звуковым сопровождением набора.