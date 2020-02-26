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Ветераны ВОВ получат бесплатные кнопочные телефоны

, ИА "Амител"
Также планируется предоставить бесплатную сотовую связь
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные кнопочные телефоны, передают "Известия".

Мобильные устройства будут выданы сотовыми операторами. Предполагается, что услуги связи для ветеранов также станут бесплатными.

На кнопочные телефоны потратят около 50 миллионов рублей, а на обеспечение ветеранов мобильной связью будет выделяться до 80 миллионов рублей в год. Состав пакета услуг пока обсуждается.

Отмечается, что на посвященной проекту встрече были выдвинуты основные требования к телефонам для ветеранов. Устройства должны иметь крупный экран, клавиши и шрифт, а также обладать звуковым сопровождением набора.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.02.2020 11:27
гость

Журналисты не понимают ,что ветераны и участники - это разные категории граждан по закону !!! Вчера в новости заголовок " всем ветеранам" ,а текст начинается " всем участникам" от губернатора подарят телевизор! Так кому подарят ???
Так и с телефонами- кому ???

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