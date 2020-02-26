Школы сибирских и дальневосточных городов эвакуируют после сообщений о минировании

Учеников нескольких школ в Новосибирске эвакуировали после анонимных сообщений о "минировании". Письма поступили по электронной почте, уточняют в областном правительстве.

Согласно законам и алгоритмам, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Спецслужбы обследуют объекты на предмет взрывных устройств. Пока таковых не обнаружили.

Ранее в среду после сообщений о "минировании" проверяли школы во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Красноярске, Улан-Удэ.

Как отмечает РИА "Новости", очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года. Она уже затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными.