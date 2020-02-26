Чеснок резко подорожал в России

Цены на чеснок в России выросли на 37%, передают "Известия" со ссылкой на единую межведомственную информационную систему (ЕМИСС).

В среднем по стране в феврале 2020 года за килограмм чеснока просят 212 рублей. Годом ранее он стоил 155 рублей.

Как отметил исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, причиной такого резкого роста цен на чеснок стало заблуждение россиян в том, что чеснок обладает антивирусными свойствами. Ажиотаж со стороны населения и поднимает цены.

При этом, по словам Глушкова, других причин роста цен нет, потому что прошлый год для чеснока был урожайным. Также, несмотря на то, что чеснок продолжает импортироваться, вся продукция единовременно попадает на российские склады сразу после уборки урожая.