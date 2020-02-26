Родителей грубых школьников предложили штрафовать за хамское отношение к учителям

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать родителей невоспитанных детей за оскорбление учителей, сообщают "Известия".

Речь идет об оскорблениях, насмешках, упреках в некомпетентности учителей и так далее. Так, за унижение чести и достоинства педагогического работника в период осуществления профессиональной деятельности предлагается наказывать родителей штрафом в размере от 500 до 3000 рублей. Если же учащийся напал на педагога, то штраф возрастет до пяти тысяч рублей.

Отмечается, что инициатива также предусматривает ответственность для должностных и юридических лиц. Так, за оскорбление учителя в этом случае придется выплатить от 100 до 150 тысяч рублей штрафа.

По данным НИУ ВШЭ, около 70% педагогов в России сталкивались с травлей со стороны учеников, родителей и коллег. Самой распространенной причиной неуважительного отношения к педработникам стало желание школьников самоутвердиться перед сверстниками. Также исследователи связали травлю учителей с низким уровнем оплаты труда и, как следствие, падением авторитета профессии.