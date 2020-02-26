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Родителей грубых школьников предложили штрафовать за хамское отношение к учителям

, ИА "Амител"
Штраф может составить до пяти тысяч рублей
Фото: sadovnick.ru

Фото: sadovnick.ru

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать родителей невоспитанных детей за оскорбление учителей, сообщают "Известия".

Речь идет об оскорблениях, насмешках, упреках в некомпетентности учителей и так далее. Так, за унижение чести и достоинства педагогического работника в период осуществления профессиональной деятельности предлагается наказывать родителей штрафом в размере от 500 до 3000 рублей. Если же учащийся напал на педагога, то штраф возрастет до пяти тысяч рублей.

Отмечается, что инициатива также предусматривает ответственность для должностных и юридических лиц. Так, за оскорбление учителя в этом случае придется выплатить от 100 до 150 тысяч рублей штрафа.

По данным НИУ ВШЭ, около 70% педагогов в России сталкивались с травлей со стороны учеников, родителей и коллег. Самой распространенной причиной неуважительного отношения к педработникам стало желание школьников самоутвердиться перед сверстниками. Также исследователи связали травлю учителей с низким уровнем оплаты труда и, как следствие, падением авторитета профессии.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

26.02.2020 12:09
- гость -

Норм, но и учителей давайте штрафовать за хамское поведение.

26.02.2020 12:17
АБОРИГЕН

Серьезно? Т.е. такой прайс?! Я понимаю, учителя полностью подконтрольная категория, верёвки можно вить, всё стерпят. Но некоторым этого мало, нет пределу унижения. Мол вот мой раб, хочешь выписать ему по щам? 5000 р., действуй!

26.02.2020 12:24
- гость -

Невысокая оценка оскорблений

26.02.2020 12:32
- гость -

Предложение, в принципе неплохое, но я бы добавил - при повторном нарушении отчисление и перевод во вспомогательную школу для хамов, где научат считать сдачу и расписываться без ошибок, и пусть там качают друг перед другом права без каких-либо переспектив в жизни. И отменить ранее принятые законы "о правах ребёнка". Прозападная "элита" нам навязывает школьные правила, где форма не нужна, дисциплина не нужна, наказания запрещены. А сами отправляют своих детей в частные английские школы с жесточайшей дисциплиной и строгой формой, ибо знают, что без этого никакого образования не получишь.

26.02.2020 12:34
- гость -

Мне понравилась реакция гребнеголового)
То есть штрафы как меру воздействия он не считает приемлемой)
Ну, или штрафы маленькие)
А как же тогда быть со стенаниями, что жуткое государство непомерные штрафы вводит в законодательство, в качестве примера можно КОАП привести, где за нарушение ПДД большие штрафы прописаны?
Так вы все же за штрафы или против? Маленькие штрафы или большие? Есть ли разница штраф за нарушение ПДД или оскорбление учителя?

Далее, как это будет фиксироваться? Видеосъёмка? Ок. Со слов учителя? Никогда.
Следующий вопрос: а учитель обязан следить за своей речью? А учителей будем штрафовать за их оскорбления учеников?

Далее: наращение на учителя. Это вообще УК РФ. Включайте малолетних в субъекты статей о причинении телесных повреждений.

Я понимаю, что надо соблюсти интересы учителей. Но только с зеркальной ответственностью в обе стороны.

26.02.2020 12:46
АБОРИГЕН

26.02.2020 12:34
- гость -
Денежные штрафы, в сложившемся формате гос. устройства страны, я считаю вообще потеряли первоначальный смысл, другими словами они не являются наказанием. Денежный штраф сам по себе, так себе наказание по эффективности, а в РФ и подавно.
Просто не надо бояться исключать из школ за серьёзные проступки. Человек должен понимать, что если он свинья, то вряд ли например поступит в вуз и найдет потом нормальную работу, или может остаться на второй год только из-за поведения. Гопарь и хамло? На второй год! Не хочешь? Пошел вон!

26.02.2020 12:46
- гость -

В ссср как-то обходились без всего этого. Вызов к директору, вызов родителей, педсовет или вечерка - приводили в чувство почти любого. Тех кол вообще не оддуплял после девятого класса ждала либо фазана либо справка.
Сейчас развязали руки вышедшим из ума мамашкам, которые на почве хронического декрета и безделья совсем ошалели и теперь развязывают руки тем учителям, которые хотят тешить свои уязвлённые амбиции за счёт детей.

26.02.2020 12:57
- гость -

26.02.2020 12:46
- гость -

Правильно, при советах были Правила которые большинство выполняло, а невыполняющие осуждались.
А сейчас пришли либералы, типа боригены, им свобода нужна , правила их ограничивают.
А свобода в их понимании это не большая ответственность, а анархия.

26.02.2020 13:17
Чучмек

для 12:09

При таком отношении общества к учителям, какое складывается сегодня, учителей в обычных школах скоро и вовсе не останется. Некого будет штрафовать...

26.02.2020 13:33
Зануда

если учитель приглашает в школу родителей-это сигнал, но многие родители говорят, что им некогда и в школу не приходят, когда у ребенка проблемы с обучением-виноват учитель (по мнению родителя), у ребенка неадекватное поведение из-за его особенностей здоровья-а родители отмахиваются, не желают идти к врачу за помощью.....про форму я уж молчу, иногда ощущение, что сразу после уроков у ребенка дискотека

26.02.2020 14:05
- гость -

26.02.2020 12:32
- гость -
Предложение, в принципе неплохое


Ещё бы! Всего 5000 за удовольствие отмутузить изверга-педагога. Дети могут скинуться. Выбрать для воспитательной акции крепенького одноклассника. Или заплатить старшекласснику.

26.02.2020 14:09
- гость -

инициатива также предусматривает ответственность для должностных и юридических лиц. Так, за оскорбление учителя в этом случае придется выплатить от 100 до 150 тысяч рублей штрафа.
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То есть людей других профессий должностные лица могут оскорблять бесплатно, а учителя только за 100 000р.

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