Город для людей: какое жилье придет на смену многоэтажкам

Жить в городе удобно и комфортно. Люди переезжают сюда именно за лучшей жизнью, так как здесь есть школы, сады, поликлиники, в шаговой доступности магазины, работа и заработная плата. Города становятся все крупнее и крупнее, застройщики начинают подстраиваться под население, возводить все больше многоэтажных домов. В результате даже маленький город превращается в огромный "муравейник", где в домах находится по 600 квартир.

Ученые, исследующие города, такие как датчанин Ян Гейл, поняли, что такое укрупнение ведет к повышению преступности в районах, низкому уровню комфорта людей, которые живут в этих домах и находятся рядом. В своей книге "Город для людей" он утверждает, что скоро многоэтажки уйдут в прошлое, велосипеды сменят автомобили и в городах снова будет комфортно жить и растить детей. По мнению Гейла, город необходимо вернуть людям, сделать его комфортным, спокойным и безопасным. Для этого необходимо сменить жилую архитектуру с высоток на малоэтажные дома.

В Барнауле уже начали реализовывать датскую концепцию "Города для людей". Так, на улице Балтийской, 63б, вырос новый жилой комплекс "Скандинавия". Этот кирпичный дом имеет всего шесть этажей, 35 квартир с отличной шумоизоляцией, а также бесшумный лифт.

"Скандинавия" находится в тихом спокойном районе, где как раз мало многоэтажек и можно увидеть панораму из окна. Здесь нет строек, огромного потока машин, а есть парки, специальные места для прогулок с колясками и на велосипедах. Кроме того, имеется хорошая транспортная развязка, рядом школы, поликлиники, детские сады, торговый центр. Этот малоэтажный дом можно назвать началом создания удобного города для людей, а также прекрасным вариантом для тех, кто ценит комфортную жизнь.

Кроме того, в квартирах жилого комплекса уникальная планировка. Она отличается большим пространством, возможностью адаптации к любому интерьеру. Также в квартирах "Скандинавии" много света.

В дом стремительно заселяются горожане, продано уже 50% квартир. Жилье можно купить как под чистовую отделку, так и полностью готовую для жизни.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

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