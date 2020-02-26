Застенчивого угонщика задержали на Алтае

Уголовное дело по факту угона автомобиля возбудили в Республике Алтай. Подробности сообщают в региональном МВД.

Установлено, что супруги из Кош-Агача привезли продукты на автомобиле ИЖ-27175 в магазин в село Новый Бельтир. Хозяева оставили автомобиль буквально на 10 минут, однако когда вернулись, машины уже не было.

Потерпевшие позвонили в полицию, но вскоре сами обнаружили автомобиль на окраине села. Причем в салоне находился чужой мобильный телефон. Вскоре задержали и подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель

Выяснилось, что мужчина решил съездить на машине к родственникам в Кош-Агач. Доехав до окраины села, мужчина осознал, что совершает преступление. Вернуть автомобиль на то место, где он его взял, угонщик, по его словам, постеснялся, поэтому оставил авто на окраине села. При этом он еще и забыл в салоне свой телефон.