Глава МЧС завершает визит в Алтайский край

Глава МЧС Евгений Зиничев завершает рабочий визит в Алтайский край. В среду утром, 26 февраля, министр провел заседание региональной комиссии ЧС в краевом правительстве.

Ранее Зиничев вместе с губернатором Виктором Томенко облетел на вертолете "наиболее заснеженные территории Бийского района", где возможен обильный паводок.

Как уже сообщал amic.ru, глава МЧС прибыл в Алтайский край накануне, 25 февраля. Его встретил губернатор Виктор Томенко. Они сразу же включились в обсуждение вопросов подготовки Бийска и Бийского района к паводку. Глава региона уточнил, что работа организована в соответствии со всеми руководящими документами.