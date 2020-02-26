Глава МЧС завершает визит в Алтайский край

Глава МЧС Евгений Зиничев завершает рабочий визит в Алтайский край. В среду утром, 26 февраля, министр провел заседание региональной комиссии ЧС в краевом правительстве.
Ранее Зиничев вместе с губернатором Виктором Томенко облетел на вертолете "наиболее заснеженные территории Бийского района", где возможен обильный паводок.
Как уже сообщал amic.ru, глава МЧС прибыл в Алтайский край накануне, 25 февраля. Его встретил губернатор Виктор Томенко. Они сразу же включились в обсуждение вопросов подготовки Бийска и Бийского района к паводку. Глава региона уточнил, что работа организована в соответствии со всеми руководящими документами.
Комментарии
И чего, ну прилетел, ну посмотрел на "сколько снега"? Изменится то-чего? Или просто по снегу соскучился?
То то ДПСники на каждом перекрестке от Горы до центра вытянувшись во фрунт стояли,обеспечивали безопасность высокого гостя,блин