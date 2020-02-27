"КняZz" в Барнауле: выиграй билеты на юбилейный концерт к 30-летию "Короля и Шута"

Концерт группы "КняZz" под названием "Камнем по голове" пройдет 1 марта в ДК "Сибэнергомаш". Андрей Князев исполнит культовые композиции "Короля и Шута". Это выступление станет символическим событием в истории группы, которая продолжается благодаря любимым песням, звучащим в сердцах поклонников.

Классный звук, свет, уникальный видеоряд и хиты культовой группы ждут барнаульцев в первый день весны. У жителей города есть отличная возможность окунуться в невероятный сказочный мир, созданный Князем и Горшком. Начало в 19:00.

Билеты на юбилейную программу "Камнем по голове" раскупаются очень быстро. У "Нашего Радио" для поклонников русского панка есть отличная новость! Уже сегодня, 27 февраля, "Наше Радио" (106.4FM) начнет розыгрыш билетов в прямом эфире и официальной группе в соцсети "ВКонтакте".

Время прямых эфиров с 15:00 до 16:00, телефон – 8 (3852) 27-18-12.

Приобрести билеты на концерт можно на сайте "Кассы.ру".