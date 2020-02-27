"КняZz" в Барнауле: выиграй билеты на юбилейный концерт к 30-летию "Короля и Шута"

Концерт группы "КняZz" под названием "Камнем по голове" пройдет 1 марта в ДК "Сибэнергомаш". Андрей Князев исполнит культовые композиции "Короля и Шута". Это выступление станет символическим событием в истории группы, которая продолжается благодаря любимым песням, звучащим в сердцах поклонников.
Классный звук, свет, уникальный видеоряд и хиты культовой группы ждут барнаульцев в первый день весны. У жителей города есть отличная возможность окунуться в невероятный сказочный мир, созданный Князем и Горшком. Начало в 19:00.
Билеты на юбилейную программу "Камнем по голове" раскупаются очень быстро. У "Нашего Радио" для поклонников русского панка есть отличная новость! Уже сегодня, 27 февраля, "Наше Радио" (106.4FM) начнет розыгрыш билетов в прямом эфире и официальной группе в соцсети "ВКонтакте".
Время прямых эфиров с 15:00 до 16:00, телефон – 8 (3852) 27-18-12.
Приобрести билеты на концерт можно на сайте "Кассы.ру".
Комментарии
Понять я не могу этого товарища. Во всех интервью топит за то, чтобы КиШ остались в истории и их никто не должен исполнять и тем более строить на них целые программы. А сам из года в год лепит одно и тоже...
"Князем по голове!" - вот нормальное название концертной программы.
Неужели это кто-то слушает? Впрочем, некоторые Михайлова слушают и всяких Навали...
Филин, есть у КиШа пару неплохих песен ("Воспоминания о былой любви", "Проклятый старый дом", "Мёртвый анархист", "Прыгну со скалы". Ну а в исполнении Князя это в целом так себе...