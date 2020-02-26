Дело главы Октябрьского района Барнаула рассмотрит другой суд

Дело главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова передали в судебный участок № 8 Центрального района города. Об этом сообщает "Банкфакс". Напомним, Новикова привлекают к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.
Изначально дело должны были рассматривать по месту совершения правонарушения – в Новоалтайске. Однако потом решили сделать это по месту прописки ответчика.
Заседание намечено на 4 марта 2020 года.
Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел в конце декабря 2019 года. Volkswagen Touareg Новикова съехал в кювет на одной из улиц Новоалтайска.
По данным Telegram-канала Б.АУЛ, на место прибыли полицейские и предложили водителю пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но получили отказ.
Напомним, Новиков – генерал-майор полиции в отставке. Администрацию Октябрьского района Барнаула возглавляет с февраля 2014 года.
Комментарии
Алкаш что ли? или культурный выпивоха? А то что в машине ездить в таком состоянии нельзя, вседозволенность помешала?
Вот тебе и ворон ворону, вот так бы в нашем правительстве.
Аяяяяй, товарисч енерал)
Зажали немножко денег на услугу «трезвый водитель»?
Стыдно таким жлобом быть. Как и синим за рулем катацца.
Жаль, что всего лишь штраф будет. Рублей в 30. Попомните мои слова.
Хотя самое лучшее - это было бы на годика полтора лишить права управления ТС.
Стыда просто не существует как и у Герасименко целого депутата ГД от Алтайского края !
и сам бывший и связи твои все, бывшие.
Не может быть такой человек главой района!
Странно это всё. Зная Новикова и каким авторитетом он до сих пор пользуется у милиционеров, неужели бы действительно не смог решить проблемы?
Да там один "звонок другу" и инспектора не то что сами бы довезли, а еще с мигалками сопроводили.
Да и что то не похоже это всё на генерала.
26.02.2020 13:51
гость
ты чтоль можешь?