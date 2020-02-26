Дело главы Октябрьского района Барнаула рассмотрит другой суд

Дело главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова передали в судебный участок № 8 Центрального района города. Об этом сообщает "Банкфакс". Напомним, Новикова привлекают к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Изначально дело должны были рассматривать по месту совершения правонарушения – в Новоалтайске. Однако потом решили сделать это по месту прописки ответчика.

Заседание намечено на 4 марта 2020 года.

Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел в конце декабря 2019 года. Volkswagen Touareg Новикова съехал в кювет на одной из улиц Новоалтайска.

По данным Telegram-канала Б.АУЛ, на место прибыли полицейские и предложили водителю пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но получили отказ.

Напомним, Новиков – генерал-майор полиции в отставке. Администрацию Октябрьского района Барнаула возглавляет с февраля 2014 года.