Россияне назвали причину отказа от работы, на которую их готовы взять

Выявлены причины, по которым россияне отказываются от работы в том случае, когда они подходят работодателям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала Superjob, в котором участвовало более 1600 человек из всех регионов России.

Самой популярной причиной отказа от трудоустройства стала низкая заработная плата – 26% респондентов отметили именно эту причину. Еще 23% опрошенных назвали нечестность работодателя, а 22% заявили о неподходящих условиях труда.

При этом 13% участников опроса отказались от трудоустройства, так как уже нашли другую работу. 10% в соискателей не захотели рассматривать вакансию из-за удаленности работы от дома. "Серая" зарплата и неофициальное трудоустройство стало причиной отказа от предложения лишь у 3% и 2% соискателей соответственно.

Общее же число случаев, когда устраивающие работодателей соискатели отказываются от работы, достигает 30%.