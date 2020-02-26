Среда, 26 Февраль, 14:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,92
€ 70,46
-4°
Обь
6см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Яркое прощание с мясными удовольствиями. Фотографии бразильского карнавала

, ИА "Амител"
Начало Великого поста в Южной Америке отмечается традиционным фестивалем

Фото: Reuters

Ежегодный бразильский карнавал подходит к концу. Начавшись 21 февраля с грандиозного открытия в Сан-Паулу, где прошли парады школ самбы, праздник переместился в Рио-де-Жанейро. Здесь по традиции выступили представители лучших танцевальных школ. 

Карнавал имеет богатую историю и невероятную популярность: в дни фестиваля в Бразилию приезжают сотни тысяч туристов. Сам праздник ознаменовывает собой начало Великого поста. Он подразумевает отказ от телесных удовольствий, и в частности от употребления мяса. Отсюда карнавал может считаться очень ярким актом прощания с мясными радостями. Как это было, смотрите в нашей фотоленте.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
14:03
Паллиативную помощь в Алтайском крае будут оказывать частные медорганизации 0
13:52
Весь конфискованный алкоголь в России будут уничтожать 2
13:44
Сибирь признали наиболее пострадавшей от природных катаклизмов 0
13:32
Дело о поддельном дипломе бывшего главы Бийского района рассмотрят в суде 0
13:20
Главный алтайский синоптик объяснил, что может привести к разрушительному паводку 0
13:08
Россияне назвали причину отказа от работы, на которую их готовы взять 0
12:48
Яркое прощание с мясными удовольствиями. Фотографии бразильского карнавала 0
12:35
Дело главы Октябрьского района Барнаула рассмотрит другой суд 8
12:28
Застенчивого угонщика задержали на Алтае 1
12:15
Специалисты "Территории здоровья" знают, как восстановить силы и сохранить молодость 1
12:00
Глава МЧС завершает визит в Алтайский край 2
11:55
Родителей грубых школьников предложили штрафовать за хамское отношение к учителям 12
11:41
Чеснок резко подорожал в России 6
11:31
Школы сибирских и дальневосточных городов эвакуируют после сообщений о минировании 0
11:18
Новое пособие для детей от 3 до 7 лет в Алтайском крае начнут выплачивать летом 2020 0
11:13
Ветераны ВОВ получат бесплатные кнопочные телефоны 6
11:04
"100 метров. 9 минут. Один вдох": барнаульцы смогут увидеть новый фильм до премьеры 5
10:52
Алтайский край может посетить Михаил Мишустин 19
10:44
Исследование показало, через какую соцсеть лучше всего искать работу 3
10:25
Пожилая женщина погибла на пожаре в Алтайском крае 0
10:16
Сибиряк выбросил укусившую его собаку с пятого этажа 4
10:06
Лазерная коррекция зрения в Барнауле: верить или нет отзывам о процедуре 0
09:54
Барнаул вошел в десятку самых популярных городов для путешествий в марте 7
09:39
В США назвали приблизительные сроки выпуска вакцины от коронавируса 2
09:21
Диетолог рассказала о необходимости плотного завтрака 8
09:15
Не пришло налоговое уведомление, но начислена пеня. Как мне быть? 9
09:01
Март в Барнауле будет теплее нормы на один-два градуса 1
08:40
Эксперт по информационной безопасности рассказал об опасности умных колонок 1
08:16
Зачем католики во время поста посыпают голову пеплом и рисуют на лбу кресты? 4
08:02
Как получить страховую выплату после ДТП и не попасть в руки "черных юристов" 4
07:45
Врачи выявили постоянную выработку алкоголя в организме пациентки 0
07:37
Восхитительно нежно. Голландский блинчик с лимонным курдом от Sofi 0
07:17
За доблестную службу. В УМВД рассказали, сколько получают полицейские в Барнауле 12
07:02
Рев из тумана: в Барнауле прошел чемпионат края по зимним трековым гонкам 0
06:46
Ипотечные ставки в России должны снизиться до 8% к концу 2020 года 6
06:30
Конкурсный управляющий "Холидея" не будет требовать деньги с банков 7
06:13
Слишком либеральна. Депутат Госдумы Бессарабов рассказал, зачем меняют Конституцию 82
06:02
В Алтайский край идет потепление до +9°C 0
23:45
Зимние трековые гонки в Барнауле. Видео 0
23:40
"Хочешь в тюрьму?". Чиновник матом обругал жителя Башкирии 1
23:05
Иранский депутат заразился коронавирусом 0
22:45
Кремль открыл конкурс для желающих стать депутатами и сенаторами 2
22:11
Замначальника воронежской ГИБДД объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры 6
21:29
В Алтайский край прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев 2
21:03
Томенко подарит алтайским ветеранам телевизоры и фотоальбомы 4
20:39
Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак 0
20:07
В страдающем от дефицита медиков Бийске за год уволились 11 врачей 14
19:30
В полиции Барнаула рассказали, почему телефонные мошенники остаются безнаказанными 2
19:08
"Кровавый" снег окружил украинскую станцию в Антарктиде 1
18:41
В Алтайском крае сожгли женщину. Подозревают ее сына 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.