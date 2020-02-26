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Ежегодный бразильский карнавал подходит к концу. Начавшись 21 февраля с грандиозного открытия в Сан-Паулу, где прошли парады школ самбы, праздник переместился в Рио-де-Жанейро. Здесь по традиции выступили представители лучших танцевальных школ.

Карнавал имеет богатую историю и невероятную популярность: в дни фестиваля в Бразилию приезжают сотни тысяч туристов. Сам праздник ознаменовывает собой начало Великого поста. Он подразумевает отказ от телесных удовольствий, и в частности от употребления мяса. Отсюда карнавал может считаться очень ярким актом прощания с мясными радостями. Как это было, смотрите в нашей фотоленте.