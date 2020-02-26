Паллиативную помощь в Алтайском крае будут оказывать частные медорганизации

В 2020 году в Алтайском крае паллиативную помощь разрешат оказывать частным медицинским организациям. Но не всем, а тем, которые пройдут жесткий отбор. И помогать они будут не в стационарах, а на дому. Также в регионе создадут школы родственного ухода, где людей обучат правильно ухаживать за пожилыми людьми. Это позволит улучшить их качество жизни и даст возможность оказывать помощь в комфортных для них условиях. Об этом во время пресс-конференции рассказала Наталья Оськина, министр социальный защиты региона.

Следить будут строго

В регионе уже объявили конкурс по отбору частных медицинских организаций, которые смогут оказывать паллиативную помощь. На данный момент заявки подали шесть компаний. Их рассматривает специально созданная комиссия. "Организации проходят жесткий отбор: у них не должно быть задолженности, но должны быть соответствующие специалисты, оборудование", – говорит Наталья Оськина.

После отбора частные компании должны будут предоставить список паллиативных больных. Эти данные необходимы для того, чтобы заявиться на софинансирование: за предоставление такой услуги частным медорганизациям будут направлять деньги из федерального бюджета.

По словам министра, для каждого больного составят индивидуальную программу ухода. Врачи от частных медицинских организаций будут приходить к нему на дом и оказывать помощь: обрабатывать раны, следить за приемом лекарств, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови. Раньше такого в крае никогда не было. И это значительно улучшит ситуацию с паллиативной помощью в регионе, считают в министерстве.

В Алтайском крае насчитывают 9 тыс. паллиативных больных. Пока неизвестно, сколько людей будут обслуживаться таким образом. На первом этапе планируется оказать помощь 1 тыс. человек, отметили в ведомстве. Сначала эту помощь будут оказывать городскому населению, но впоследствии она появится и на сельских территориях. Как отметила Оськина, ведомство будет этому способствовать.

Школа для родных

В 2020 году в Алтайском крае создадут также школы родственного ухода, где будут обучать родственников правильному уходу за пожилыми людьми. По словам Оськиной, эти навыки помогут продлить жизнь их близким.

Родственников научат правильно ухаживать за больными: кормить, давать лекарства и так далее. "На каждого пожилого человека будет составлен сигнальный лист, где пропишут, при каком давлении, к примеру, ему нужно не давать таблетки, а сразу вызывать бригаду скорой помощи. Это тоже позволит продлить жизнь человеку, потому что так будут вовремя приняты меры по госпитализации и корректировке лечения, которое было ранее назначено", – пояснила Наталья Оськина.

Школы создают в рамках пилотного проекта Система долговременного ухода. Средства на реализацию поступят из федерального бюджета, отметила министр. Первоначально такие школы планируют создать в Барнауле и в Новоалтайске. А потом опыт могут распространить на весь край.

А что было раньше?

Потребность в оказании такой помощи была всегда, но детально заниматься этим вопросом в крае начали сравнительно недавно. Первое отделение паллиативной помощи в Барнауле открылось только в январе 2017 года по приказу Министерства здравоохранения РФ. В 2018 году в Алтайском крае насчитывалось три отделения паллиативной помощи: в Барнауле, Бийске и Рубцовске, примерно на 60 койко-мест. Однако этого было недостаточно для того, чтобы помочь всем больным (на 2016 год их насчитывалось около 10 тыс. человек).