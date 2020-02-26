Дело о поддельном дипломе бывшего главы Бийского района рассмотрят в суде

Новосибирский суд рассмотрит иск о признании недействительным диплома о высшем образовании бывшего главы Бийского района Евгения Якубы, который он использовал на выборах и при устройстве на работу в органы соцзащиты. Об этом сообщает издание "Тайга.инфо".

Инициированное общественником Вадимом Тющиным разбирательство будет завершено 28 февраля на последнем судебном заседании.

Судя по официальной биографии, бывший глава Бийского района обучался в Сибирской академии государственной службы (сейчас – СИУ) по сокращенной программе. Основанием для такой формы обучения послужил диплом о первом высшем образовании, которое чиновник якобы получил в Сибирском университете потребительской кооперации в 2005 году.

Общественник Вадим Тющин обратил внимание на несостыковки в данных об образовании Якубы. Впервые участвуя в выборах в 2008 году, тот указал диплом о среднем профессиональном образовании – хотя должен был предъявить диплом о первом высшем образовании, который у него уже якобы был. И только в 2010 году, избираясь на пост главы района, политик предъявил диплом Сибирской академии государственный службы.

Этот же диплом Якуба указывал на конкурсе главы района в 2014 году, а также при трудоустройстве в органы соцзащиты по Бийску и Бийскому району в 2018 году.

Отмечается, что Якуба скрывал наличие диплома о первом образовании там, где его подлинность могли проверить. Однако он смог использовать липовый документ для получения второго высшего образования и легализации части своей биографии.