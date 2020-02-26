Главный алтайский синоптик объяснил, что может привести к разрушительному паводку

Обильные осадки в Алтайском крае продолжатся в течение всего марта. Об этом на заседании региональной комиссии по ЧС рассказал глава Алтайского гидрометцентра Александр Люцигер. Он доложил главе МЧС Евгению Зиничеву, что погодная обстановка в регионе может привести к масштабным затоплениям.

Синоптик отметил, что ни разу не наблюдал подобной ситуации в Алтайском крае за последние 25 лет. Количество снега в регионе и прогноз на март позволяют говорить о том, что многим населенным пунктам грозят затопления. При этом Люцигер подчеркнул, что самой важной для формирования паводка будет фактическая погода в последней декаде марта.

"Во многом нынешняя ситуация схожа со сценарием 2017 года. Но есть важные особенности. В этом году в регионе не сформировался блокирующий азиатский антициклон. Из-за этого в край регулярно приходят южные циклоны, несущие обильные осадки. Снегозапасы в крае большие, снег перенасыщен водой, поэтому даже при благоприятных условиях приточность будет большая и уровень воды будет в любом случае превышать средние показатели", – рассказал глава гидрометцентра.

Даже в предгорьях Алтая, где был недобор снега, 22-23 февраля выпала полуторамесячная норма осадков из-за пришедшего южного циклона. Из-за этого в бассейнах рек Бия, Катунь, Ануй, Чарыш и Песчаная увеличились и без того рекордные снегозапасы.

Люцигер добавил, что на этом погодные аномалии, скорее всего, не закончатся. В течение марта прогноз обещает Алтаю снегопады и ливни. Ближайший южный циклон придет в регион уже 2-3 марта.

Всего в зоне возможного подтопления находятся 46 муниципальных образований, рассказал на заседании зампредседателя алтайского правительства Игорь Степаненко. Это 15 тысяч домов и 42 тысячи жителей.

По его словам, в крае ожидают даже худший сценарий и уже подготовили пункты временного размещения, рассчитанные в общей сложности на 39 тысяч человек.