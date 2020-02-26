Сибирь признали наиболее пострадавшей от природных катаклизмов

СФО признали самым пострадавшим от природных катаклизмов округом. В 2019 году здесь произошло 86 опасных явлений. К ним синоптики относят ураганы, сильные осадки и паводки.

Как сообщает РИА "Новости", на втором месте оказался Дальний Восток – 71 явление за год, замкнул тройку Южный федеральный округ – 62.

Согласно докладу российского Гидрометцентра, рост опасных природных явлений зафиксирован во всем мире. Так, за последние пять лет среднее число опасных погодных явлений, которые нанесли ущерб экономике, составило 396. В период с 1996 по 2000 год специалисты насчитали 176 явлений. Синоптики предполагают, что это может являться результатом изменения климата.