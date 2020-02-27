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"Динамо-Алтай" сыграет с "Кристаллом" за выход в полуфинал Кубка Федерации

, ИА "Амител"
В плей-офф команды встретятся впервые в своей истории
Фото: hcda.ru

Фото: hcda.ru

Барнаульские хоккеисты встретятся с саратовским "Кристаллом" в ¼ финала Кубка Федерации. Серии матчей четвертьфинала проводятся до четырех побед в каждой серии. Максимальное количество матчей – семь. Игры пройдут 29 февраля, 1, 4, 5, 8, 11 и 14 марта 2020 года.

Первые два матча и в случае необходимости пятая и седьмая игра пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам регулярного первенства. 

"Динамо-Алтай" 29 февраля и 1 марта встретится с "Кристаллом" на своем льду, затем команды переместятся в Саратов. Даты проведения матчей – 4 и 5 марта. Если потребуется пятая игра, то она состоится в Барнауле, 6-я – в Саратове, 7-я – в Барнауле. Команда, одержавшая победы в четырех матчах серии, становится победителем в соответствующей серии матчей и выходит в следующий этап. Команда, потерпевшая поражение в соответствующей серии, прекращает свое участие в Первенстве.

В нынешнем сезоне "Динамо-Алтай" и "Кристалл" провели между собой шесть игр, три из которых прошли в Барнауле: два матча завершились победами "Динамо-Алтая" в дополнительное время с одинаковым счетом – 1:0, одну игру выиграл "Кристалл" – 2:1. В Саратове барнаульцы трижды переиграли соперника – 3:2, 8:2 и 4:2.

"Титов-Арена"
Пр. Социалистический, 93

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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