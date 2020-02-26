Весь конфискованный алкоголь в России будут уничтожать

Государственная дума рассматривает законопроект, который предусматривает уничтожение изъятого и конфискованного алкоголя, передают "Известия".

Отмечается, что инициатива призвана сделать легальным уничтожение алкоголя, который будет изъят при проверках, которые проводят таможенники, МВД и региональные власти. Сейчас допустимо уничтожение только контрафактного алкоголя, однако новый законопроект позволит ликвидировать все нелегальное спиртное.

Цель такой меры заключается в том, чтобы препятствовать незаконной торговле и спекуляциям уже изъятым алкоголем. Как отметил глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, обнаруженный в ходе проверок контрафакт возвращается в торговый оборот. При этом рынок нелегальной алкогольной продукции составляет примерно 60-70%.

Уточняется, что законопроект может быть принят до конца 2020 года. Совет Госдумы включил его в примерную программу работы на март.