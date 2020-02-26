Главу одного из районов Алтайского края наказали за незаконное введение режима ЧС

Прокуратура Алтайского края нашла нарушения при введении режима ЧС в Кытмановском районе из-за аварийного состояния Семено-Красиловской школы, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что режим ЧС ввели постановлением администрации района в связи с аварийным состоянием здания. Поэтому между школой и единственным подрядчиком без проведения аукциона заключили контракт на капремонт. Однако проведение работ по капитальному ремонту здания школы не относится к аварийно-спасательным и неотложным работам. Таким образом, необходимо было проводить торги, а режим ЧС ввели необоснованно, подчеркивают прокуроры.
В итоге сотрудника администрации, который подписал контракт, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, за незаконное введение режима ЧС в адрес главы района внесено представление об устранении нарушений.
Комментарии
Ах он такой сикой глава! Школа то не завалилась и никто пока что не погиб, а он режим ЧС ввел. Так нельзя, прокуратура на страже закона!
Вообще не понимаю, как школа может быть в аварийном состоянии! Получается, что прокуратуре было наплевать на это, но зато сразу нашли нарушения в действиях человека, который хоть как то решал эту проблему!
Там в этой тьмутаракани целая очередь из подрядчиков выстроилась бы на аукцион. Денег то тьма наверняка.