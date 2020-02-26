Главу одного из районов Алтайского края наказали за незаконное введение режима ЧС

Прокуратура Алтайского края нашла нарушения при введении режима ЧС в Кытмановском районе из-за аварийного состояния Семено-Красиловской школы, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что режим ЧС ввели постановлением администрации района в связи с аварийным состоянием здания. Поэтому между школой и единственным подрядчиком без проведения аукциона заключили контракт на капремонт. Однако проведение работ по капитальному ремонту здания школы не относится к аварийно-спасательным и неотложным работам. Таким образом, необходимо было проводить торги, а режим ЧС ввели необоснованно, подчеркивают прокуроры.

В итоге сотрудника администрации, который подписал контракт, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, за незаконное введение режима ЧС в адрес главы района внесено представление об устранении нарушений.