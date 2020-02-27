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Семья или карьера? Фонд "Облака" проведет психологический тренинг для женщин

, ИА "Амител"
Попечитель фонда Елена Карлова расскажет, как не потерять женственность в погоне за карьерой и самореализацией
Фото из архива фонда 'Облака'

Фото из архива фонда "Облака"

Благотворительный фонд "Облака" организует весенний женский тренинг для сбора средств на программу поддержки спортивных занятий детей из малоимущих и многодетных семей. Тренинг пройдет в рамках встречи женского клуба, также организованного фондом. 

Как будет проходить весенний женский тренинг?

В этом году организаторы приняли решение провести тренинг для того, чтобы поделиться самыми новыми ценными знаниями на актуальную в современном мире тему: "Как остаться женственной хранительницей очага,  верной женой и прекрасной матерью, когда хочется заниматься карьерой и реализовать свой творческий потенциал". Спикером традиционно будет выступать Елена Карлова, консультант по духовному и личностному росту и один из основателей клуба.

В программе тренинга запланировано выступление еще одного спикера и попечителя фонда "Облака" – Марины Балабиной, директора агентства образования FBR. Марина Балабина организовывает в Барнауле бизнес-тренинги с лучшими российскими спикерами, такими как Игорь Манн и Максим Батырев. Перед выступлением Марина расскажет о новой трансформационной игре, которую она привезла недавно в Барнаул. 

Весенний женский тренинг будет проходить в уникальном пространстве на третьем этаже библиотеки им. В. Я. Шишкова. Там расположена новая площадка для проведения публичных мероприятий.

Что такое женский клуб и в чем его суть? 

Двери женского клуба открыты для всех женщин Барнаула и края. Сейчас в нем насчитывается более 200 участниц из Барнаула. Клуб создан для оказания психологической помощи и поддержки в личностном развитии женщинам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Организаторами выступают Елена Карлова и основатель фонда "Облака" Миля Семененко

На протяжении 2017 года в клубе еженедельно проводились тренинги для мам фонда. На занятиях поднимались темы развития семейных отношений и правильного выстраивания своей жизненной позиции. Особенно много внимания уделялось раскрытию психологии "жертвы", которая присуща каждой второй подопечной фонда. 

Спустя несколько месяцев после начала работы женского клуба к организаторам тренингов стали обращаться и другие женщины, не являющиеся подопечными фонда, с просьбой проводить такого рода встречи и для них. 

С момента открытия клуб имел стабильный рост, стал обретать имя и все большую известность, а расходы на организацию, рекламу и сопровождение тренинга стали расти. Тогда организаторы приняли решение сделать обучение платным, а все вырученные средства передавать на программы фонда "Облака". 

Каковы результаты трех лет работы клуба?

Елена Карлова является попечителем фонда "Облака" с июня 2017 года. Тогда впервые она познакомилась с основателем фонда Милей Семененко и приняла решение отдавать свою любовь и заботу женщинам с маленькими детьми, для которых работают программы "Облаков".

С 2018 года попечитель фонда провела в клубе более 30 масштабных тренингов.

За 2019 год Елена Карлова передала более 300 000 рублей с проданных билетов на программы помощи женщинам. Благодаря этим средствам фонд успешно продолжает оказывать юридическую помощь мамам, представляя их интересы в суде и стабильно выигрывая дела. 

Весенний женский тренинг состоится 28 марта с 10:00 до 14:00. Продажа билетов будет идти до 27 марта. Всего 150 билетов. Запись на тренинг по WhatsApp: +7-960-961-2442

Стоимость билетов от 849 руб. Все вырученные средства с продажи билетов будут направлены на поддержку программы "Поддержи чемпиона". 

В марте организаторы неоднократно будут проводить различные акции. 
Следить о ходе подготовки к тренингу можно в специально созданном аккаунте фонда "Облака" в Instagram.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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