Власти ничего не знают о проведении фестиваля "Хан Алтай"

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что музыкального экофестиваля "Хан Алтай" в планах на 2020 год "не было, нет и не будет". Руководителя региона цитирует "Ъ-Сибирь".

Мероприятие должно было состояться летом в Усть-Коксинском районе. По словам Хорохордина, анонсы фестиваля на интернет-сайтах и в соцсетях появились без согласования со стороны властей республики.

Ранее в Сети появилась петиция с требованием отменить фестиваль, так как он "может навредить природе". Ее подписали около семи тысяч человек.

Организаторы – московская фирма Space of Joy Community – уверены, что праздник просто пытаются вытеснить из Горного Алтая, а местные жители ошибочно восприняли концепцию фестиваля.