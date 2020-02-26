Более половины россиян боятся коронавируса

99% россиян слышали о коронавирусе, при этом 68% опрошенных заявили, что высоко осведомлены о текущей обстановке с эпидемией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Так, 59% из тех, кто что-либо знает о коронавирусе, считают, что он опаснее сезонного гриппа. В основном к такому выводу пришли россияне в возрасте от 18 до 24 лет, а также те, кто старше 60. При этом четверть опрошенных полагают, что коронавирус и грипп одинаково опасны.

52% россиян боятся того, что подцепят заболевание сами или их близкие. 60% респондентов отметили, что вероятность заболеть вирусом низкая, 28% россиян уверены в том, что им и их близким болезнь не грозит и только каждый девятый (11%) допускает высокую вероятность заражения инфекцией.

64% россиян считают, что от эпидемии можно защититься. Среди них 37% заявили, что нужно мыть руки и соблюдать гигиену, 32% респондентов отметили, что нужно избегать массового скопления людей, 23% – что необходимо носить маску, а 11% – что нужно отказаться от поездок в Китай и другие страны.

При этом 67% россиян полагают, что российские медицинские и эпидемиологические службы в состоянии защитить население от коронавирусной инфекции в случае реальной угрозы. А 28% опрошенных выразили неуверенность в отечественной медицине в борьбе с коронавирусом.