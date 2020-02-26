Более половины россиян боятся коронавируса

99% россиян слышали о коронавирусе, при этом 68% опрошенных заявили, что высоко осведомлены о текущей обстановке с эпидемией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
Так, 59% из тех, кто что-либо знает о коронавирусе, считают, что он опаснее сезонного гриппа. В основном к такому выводу пришли россияне в возрасте от 18 до 24 лет, а также те, кто старше 60. При этом четверть опрошенных полагают, что коронавирус и грипп одинаково опасны.
52% россиян боятся того, что подцепят заболевание сами или их близкие. 60% респондентов отметили, что вероятность заболеть вирусом низкая, 28% россиян уверены в том, что им и их близким болезнь не грозит и только каждый девятый (11%) допускает высокую вероятность заражения инфекцией.
64% россиян считают, что от эпидемии можно защититься. Среди них 37% заявили, что нужно мыть руки и соблюдать гигиену, 32% респондентов отметили, что нужно избегать массового скопления людей, 23% – что необходимо носить маску, а 11% – что нужно отказаться от поездок в Китай и другие страны.
При этом 67% россиян полагают, что российские медицинские и эпидемиологические службы в состоянии защитить население от коронавирусной инфекции в случае реальной угрозы. А 28% опрошенных выразили неуверенность в отечественной медицине в борьбе с коронавирусом.
Комментарии
Анекдот:
Идет мужик по кладбищу. Ночь, темно, страшно.
Видит - еще один идет. Он тому говорит:
- Пойдем вместе, а то я боюсь.
Идут, идут, тут второй спрашивает:
- А чего ты боишься?
- Покойников.
- А чего нас бояться-то?
Фигню придумали , а СМИ все раскрутили , то понос то золотуха. Не верю я что все так серьезно...
Очень серьёзный вирус.
Не нужно россиянам коронавируса бояться, в свидетельстве о смерти будет стоять воспаление легких или ОРВИ...
Опасается народ.
Знакомый отменил поездку в Италию, я сам хотел мотануться летом на море в Испанию, но что-то тоже пока приостановил все движения на эту тему. Непонятная ситуация.
Если к нам вирус попадет - некому его здесь останавливать, нет у нас медицины.