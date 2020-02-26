Владислав Сурков рассказал, почему ушел из Кремля

Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал изданию "Актуальные комментарии" о причинах своего ухода из Кремля.

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так", – заявил Сурков.

По словам экс-помощника Путина, заявление об отставке он написал по собственной инициативе.

"Это была чистая самоволка", – подчеркнул Сурков.

Как уже сообщал amic.ru, о том, что Сурков написал заявление по собственному желанию, стало известно 25 января. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сославшись на отсутствие соответствующего указа. Этот документ глава государства подписал 18 февраля.