Владислав Сурков рассказал, почему ушел из Кремля

Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал изданию "Актуальные комментарии" о причинах своего ухода из Кремля.
"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так", – заявил Сурков.
По словам экс-помощника Путина, заявление об отставке он написал по собственной инициативе.
"Это была чистая самоволка", – подчеркнул Сурков.
Как уже сообщал amic.ru, о том, что Сурков написал заявление по собственному желанию, стало известно 25 января. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, сославшись на отсутствие соответствующего указа. Этот документ глава государства подписал 18 февраля.
Комментарии
Этот нарколыга и упырь не пропадёт, ценный кадр.
Ну и пёс с ним. Сурков ушёл, какой-нибудь Хорьков нарисуется на большой оклад.
Еще кокса малехо, и мистер Бин
Его место в агу на фпн какую-нибудь болтологию преподавать. А он 15 лет президенту про реванши и империи басни рассказывал
Основоположник и теоретик путинизьма.
На Донбасе с Украиной всё порешал.
Ща нырнёт к "глубинному народу"
Достанет из глубины какие-нибудь новые смыслы и идиомы... но всё во славу великого кормчего.
Что за манера менять себе ФИО, так только упыри делают - \Ульянов\Ленин, Джугашвили.
А этого пассажира звать Асланбек Андарбекович Дудаев.
Контекст изменился
Вообще интересно, а в чем изменился контекст? Донбасс сливают? Если это так, то для власти это конец. Который ей обеспечат либерасты с одной стороны, а поцреоты с другой. У нее вообще не останется сторонников. Ну, если так, то сама виновата
26.02.2020 15:46
гость
Да ты никак переживаешь за Путина и его кабинет?! Что, весело при нём? Понравилось? Россиюшка встала с колен?