Красноярского чиновника отправили под домашний арест из-за дела о бездомных собаках

В Красноярске суд отправил под домашний арест чиновника, который проходит по делу о нападении бездомных собак на местных жителей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого суда.
Сообщается, что Кировский районный суд Красноярска заключил под домашний арест на два месяца руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Евгения Петрюка.
По предварительным данным, чиновник не занимался решением вопроса по отлову и содержанию бездомных собак, а также не контролировал исполнение деятельности приюта "Бездомный пес".
Как уже писал аmiс.ru, 22 февраля во дворе одного из красноярских многоэтажных домов было обнаружено тело женщины со следами укусов. Рядом с ней находилась стая собак. Тогда же полиция возбудила уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц местной администрации. Несколькими днями позже жертвой собак стал еще один житель города. Суммарно за последние два месяца в Красноярске из-за собак погибло пять человек.
Комментарии
Это проблема не только Красноярска. Бездомные собаки есть в каждом городе. Причем много!
Это проблема людей .... берут щеночка, поиграли и на улицу ... на самопропитание и без контрольное размножение.
26.02.2020 16:21
зануда
Это проблема группы людей - которые *ой собачку жалко, не убивайте, не травите, лучше пристройте да пусть живет, но денег я вам не дам*
26.02.2020 16:21
зануда
поиграли и на улицу
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Собаки на стройках, гаражах, промзонах, пустырях, возле магазинов и базаров. Там уже по 5 поколений выросли на воле.