Красноярского чиновника отправили под домашний арест из-за дела о бездомных собаках

В Красноярске суд отправил под домашний арест чиновника, который проходит по делу о нападении бездомных собак на местных жителей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы краевого суда.

Сообщается, что Кировский районный суд Красноярска заключил под домашний арест на два месяца руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Евгения Петрюка.

По предварительным данным, чиновник не занимался решением вопроса по отлову и содержанию бездомных собак, а также не контролировал исполнение деятельности приюта "Бездомный пес".

Как уже писал аmiс.ru, 22 февраля во дворе одного из красноярских многоэтажных домов было обнаружено тело женщины со следами укусов. Рядом с ней находилась стая собак. Тогда же полиция возбудила уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц местной администрации. Несколькими днями позже жертвой собак стал еще один житель города. Суммарно за последние два месяца в Красноярске из-за собак погибло пять человек.