Пропавших в Алтайском крае рыбаков ищут с помощью эхолота

Краевые и федеральные подразделения МЧС России продолжают поиск двух пропавших рыбаков из Барнаула. На месте предполагаемого происшествия работают водолазы, задействовано спецснаряжение и техника. Дно обследуют эхолотом.

По данным "Каменских известий", глубина в месте поиска составляет четыре-пять метров, рельеф дна достаточно сложный.

Как уже писал amic.ru, двое барнаульцев 1959 и 1969 г. р. приехали на рыбалку в субботу, 22 февраля, и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш".

В воскресенье, 23 февраля, в районе обской протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящие в реку. В воде плавали сапог и перчатка. Поиски продолжались до наступления темноты, однако не дали результата.

В понедельник, 24 февраля, в район происшествия прибыла водолазная группа краевого спасательного отряда в составе шести человек.